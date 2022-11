E' la casa più piccola di Trastevere: un piccolo gioiello in uno dei quartieri più noti di Roma

Venerdì 25 Novembre 2022, 17:33

Roma è il fiore all'occhiello dell'Italia, dove ogni angolo raccoglie un pezzo di storia e tradizione. Il quartiere più gettonato e amato dai romani e dai turisti è senza dubbio Trastevere, il tredicesimo rione della Capitale e anche il più esteso. Caratteristico e ricco di locali tipici, i più golosi potranno gustare le prelibatezze della cucina romana. Moltissime persone ogni giorno raggiungono Trastevere per passeggiare tra le vie caratteristiche del rione, ma pochi hanno visitato il piccolo gioiello che vi si trova. Si tratta di una semplice struttura domestica situata in Via dell'Arco di San Callisto. a piazza prende il nome dalla chiesa che vi sorge e che è stata costruita insieme all'antico palazzo di S. Callisto. Qui il papa Callisto I si ritirava in preghiera per sfuggire alle persecuzioni. La struttura ha l'aspetto di una casa di paese, suddivisa in due piani. FOTO: Shutterstock e Credits Annarita Canalella MUSICA: ONCE AGAIN - FROM BENSOUND.COM

Leggi anche: -- A Roma si nasconde la casa più piccola del mondo, ecco quanto è grande