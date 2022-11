Il circo romano diventa "Alla luce del sole"

Venerdì 25 Novembre 2022, 12:42

15 giorni di spettacolo gratuiti fra clownerie musicali, varietà esilaranti ed esplosivi, acrobazie, giocoleria, cabaret scoppiettanti e trucchi di magia: tutto questo a Villa De Sanctis, dal 26 novembre al 22 dicembre, con il progetto "Alla luce del sole", organizzato di Dominio Pubblico In collaborazione con Villaggio De Sanctis e con il sostegno del Ministero della Cultura. Nel circo contemporaneo c'è spazio anche per i laboratori di ricerca acrobatica, durante i quali i partecipanti esploreranno attraverso il corpo, il movimento e l’acrobatica le potenzialità delle scenografie e degli attrezzi scena. Spazio anche al divertimento con i laboratori per aspiranti piccoli circensi. foto via ufficio stampa HF4 - Music "Elevation" from bensound.com

