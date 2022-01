Dove abita la Befana? La sua casa si trova in Italia: ecco dove

"La Befana vien di notte con le calze tutte rotte" recita la filastrocca; ma sapete da dove parte il suo viaggio? Dalla Toscana: qui in un bellissimo borgo in provincia di Lucca si trova la sua casa. La celebre vecchina ha preso ormai la sua residenza ufficiale in una casa in mezzo ad un bosco di Castagni secolari a Pegnana una frazione di Barga. Crediti foto@shutterstock, kikapress Music: «OnceAgain» from Bensound.com

