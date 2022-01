Toscana, il borgo trasformato in una tela colorata di un pittore

In Toscana c'è un borgo che è stato trasformato in un'opera d'arte; si tratta di Ghizzano in provincia di Pisa. Un piccolo borgo, 350 anime, divenuto famoso dal 2019 grazie all'iniziativa "Tre progetti per Ghizzano", che ha visto tre artisti Alicja Kwade, David Tremlett e Patrick Tuttofuoco, realizzare alcuni interventi e opere d’arte permanenti al fine di valorizzare le vie del centro cittadino. Crediti foto: shutterstock Music: «Moose» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Toscana, il piccolo borgo in cui il tempo sembra essersi fermato

APPROFONDIMENTI CIOCIARIA E OLTRE Sora da vedere e da mangiare, city break per l'Epifania: i 3... ITALIA Castiglion del Lago, l'Albero di Natale più grande... ITALIA Roma, San Bernardo alle Terme "la chiesa senza... MONDO Giappone, il villaggio fiabesco: qui i tetti delle case sembrano...