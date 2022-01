Liguria, qui si trova la città delle streghe: il posto ideale per il 6 Gennaio

In Liguria c'è un paese noto anche come 'Salem d'Italia': Triora. Tra il 1587 e il 1589 in questo borgo ci fu la più grande e cruenta caccia alle streghe avvenuta nel nostro paese. Perfetto da visitare ad Halloween, è anche il luogo ideale per una scampagnata il 6 Gennaio. Potrete incontrare la Strefana: la strega-befana che tra balli, giochi e allegria, porterà via la feste Crediti foto@Shutterstock Music: «Dreams» from Bensound.com

