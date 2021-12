Castiglion del Lago, l'Albero di Natale più grande del mondo disegnato nell'acqua illumina l'incantevole borgo

Un progetto che annovera numeri eccezionali: 165 pali portanti in grado di resistere alle intemperie, al vento, alle onde e alle correnti del lago; 7 km di cavi elettrici; oltre 1 Km di lunghezza; 100 volontari e le scintillanti 2.559 luci perimetrali a disegnare il nuovo simbolo del Trasimeno. Per tutto il mese di dicembre fino a metà gennaio uno spettacolo unico e inimitabile.

L’Albero di Natale più grande del mondo disegnato sull'acqua che renderà Castiglione del Lago, perla del Trasimeno, un luogo incantato per un Natale speciale, suggestivo e indimenticabile Luci sul Trasimeno è un evento che guarda sempre con attenzione alla sostenibilità ambientale: l'energia usata per tenere acceso l'albero, solo 12 kwh, è ricavata da fonti rinnovabili certificate, esempio unico in Italia. Inoltre, ogni edizione viene associata ad un importante progetto di piantumazione.

Anche quest’anno è possibile adottare una delle 2559 luci, che compongono il colossale albero sull’acqua, servirà alla realizzazione di un “bosco diffuso”: per ogni adozione il donatore riceverà una pianta di olivo che rappresenta da millenni un simbolo universale di pace, di amore, di speranza e di rinascita per il nostro territorio e per l’intero Paese.