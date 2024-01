Martedì 9 Gennaio 2024, 07:33

Casina delle civette, sai perché si chiama così e cosa c'entrano le streghe? La casina delle civette a Villa Torlonia è un luogo affascinante avvolto nel mistero, il cui significato è legato alla stregoneria. Nel cuore di Villa Torlonia sorge la misteriosa "Casina delle Civette”, un'architettura misteriosa e ambigua, al punto che sembra uscita da un film di Tim Burton. Originariamente chiamata "Capanna Svizzera", questa residenza fu ideata nel 1840 da Giuseppe Jappelli su commissione di Alessandro Torlonia. I lavori, successivamente proseguiti da Enrico Gennari, trasformarono la struttura della casina delle civette in un vero e proprio museo. L'edificio deve il suo nome al motivo ricorrente delle civette all'interno, raffigurate attraverso immagini, decorazioni e disegni. La scelta di questo animale notturno e solitario si lega al principe Giovanni Torlonia, sempre attento all'esoterismo. La scritta "Sapienza e Solitudine" su un'architrave sottolinea ulteriormente la connessione tra il principe e la simbologia delle civette, creature che rappresentano la filosofia e la saggezza. Le civette, da Omero in poi, sono state associate alla dea della saggezza Atena nei miti dell'antica Grecia e di quelli dell'antica Roma. Dal medioevo, il simbolismo delle civette ha preso una piega differente, e sono state spesso associate alla stregoneria. Si credeva che le streghe si trasformassero proprio in civette per sfuggire alle persecuzioni. Così la Casina delle Civette è diventato un luogo misterioso, nel quale il simbolismo delle civette si intreccia con la storia e l'esoterismo. Photo: Shutterstock Music: Korben



Roma, la fontana contro il malocchio: la credenza popolare che ha reso famosa questa vasca