Capodanno a Roma, il punto migliore per ammirare i fuochi d'artificio

Giovedì 22 Dicembre 2022, 11:48

Tra circa dieci giorni sarà Capodanno e c'è chi ancora non ha deciso come festeggiare l'arrivo del 2023. Dopo due anni in standby, ogni città sta per tornare alla normalità e sono tante le iniziative e gli eventi organizzati in tutta Italia. Da Nord a Sud, passando per il centro. A Roma, torna a grande richiesta il concerto gratuito presso i Fori imperiali. Inoltre, Roma farà godere ai turisti e ai romani di un meraviglioso spettacolo pirotecnico da ammirare meglio in due punti ben precisi: si tratta di due delle mete più amate dai visitatori che ogni anno giungono nella Capitale alla scoperta della cultura, storia e tradizione della citta eterna. Ogni angolo ha qualcosa da raccontare e da trasmettere, lascia il segno in ogni persona che arriva e non può fare a meno di rimanere senza parole davanti a tanta grandezza e meraviglia.

