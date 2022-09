Lunedì 12 Settembre 2022, 12:29

Due giorni di manifestazioni e degustazioni dedicate al pesce e alla biodiversità del Lago di Bolsena: il 17 e 18 settembre arriva Bolsena Fish, con degustazioni, show cooking ed eventi dedicati all’enogastronomia e alla cultura del territorio. Photo Credits: Shutterstock, via PromoTuscia, Andrea Federici via HF4; music: “Buddy” from Bensound.com

