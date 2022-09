La città che vieta la pubblicità di carne

Venerdì 9 Settembre 2022, 15:50

Pubblicità che promuovono la carne addio. Niente più foto di hamburger e altri prodotti venduti dalle catene di fast-food per le strade di Haarlem. La città olandese da 160mila abitanti a pochi chilometri da Amsterdam ha deciso di vietare i cartelloni pubblicitari che promuovono i prodotti a base di carne. La messa al bando di questo tipo di pubblicità è prevista per il 2024. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

