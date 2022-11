A Natale questo borgo si trasforma e diventa un presepe: si trova a 100 km da Roma

Giovedì 17 Novembre 2022, 16:13

Dopo due anni di pausa, l'Italia si prepara a vivere un Natale speciale e di rinascita. Da Nord a Sud, ogni regione è pronta ad accogliere tanti visitatori che si concederanno una gita fuori porta durante il periodo più magico dell'anno. A 100 km da Roma vi è un borgo che si trasforma in un presepe vivente, avete mai sentito parlare di Castro dei Volsci? E' uno dei borghi più caratteristici della Ciociaria, arroccato su un cucuzzolo, chi lo visita resterà esterrefatto dalla sua bellezza. In una comunità contadina ciociara tipica dei primi anni dell’Ottocento, nasce Gesù all'interno di uno scenario naturale del centro storico dove vicoli, archi, stradine, cantine, stalle, angoli caratteristici e locali fanno da cornice a questa meraviglia. Oltre alla bellezza del presepe, i visitatori potranno immergersi in un percorso tra sapori e tradizioni: non mancheranno assaggi di tanti piatti tradizionali accostati al buon vino locale FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

