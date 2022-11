Finalmente Roma avrà un museo della scienza: ecco dove sorgerà

Mercoledì 16 Novembre 2022, 15:04

Roma è considerata una delle città più belle del mondo ma nonostante la sua maestosità e grandiosità nella Capitale manca il museo della Scienza. A quanto pare, però, dopo anni è stata confermata la sua costruzione prevista per il prossimo anno. Proprio il 14 novembre è partito il concorso per la sua realizzazione negli spazi delle ex Caserme di via Guido Reni, quartiere Flaminio. E' aperto a progettisti provenienti da tutto il mondo e si suddivide in in due fasi: la prima ha l’obiettivo di acquisire proposte progettuali mentre la seconda prevede l’acquisizione di un piano fattibile in materia tecnica ed economica che sarà scelto tra i primi cinque classificati nella prima fase. La fine del concorso è prevista per maggio 2023 e si svolgerà sulla piattaforma informatica messa a disposizione dall’Ordine degli Architetti di Roma che garantisce la completa privacy dei concorrenti e uno svolgimento ordinato della procedura. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

