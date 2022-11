Natale 2022, i borghi nel Lazio che devi assolutamente visitare durante le festività natalizie

Mercoledì 16 Novembre 2022, 15:08

Natale si avvicina e qualcuno si sta già preparando per trascorrere le feste in compagnia di amici e parenti. Sono sempre di più coloro che scelgono di passare le festività in giro per il mondo, in Italia o all'estero alla scoperta di nuove tradizioni e culture diverse. C'è chi si concede, invece, una gita fuori porta e cosa c'è di meglio che vivere l'atmosfera natalizia dei borghi laziali? Che sia per un weekend o soltanto per un giorno, almeno una volta nella vita fatevi travolgere dall'atmosfera unica dei borghi laziali, ognuno con una storia e una tradizione da scoprire. Nel periodo natalizio, poi, i piccoli paesi si abbelliscono ancora di più. Greccio, Sermoneta, Civita di Bagnoregio, Collalto Sabino, Ariccia, Zagarolo, sono questi i borghi più caratteristici del Lazio che a Natale diventano ancora più affascinanti. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

