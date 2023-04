Vaticano, a San Pietro domani oltre 10 mila persone per ricordare la beata Armida Barelli, fondatrice della Cattolica

Domani, ad un anno dalla beatificazione di Armida Barelli, piazza San Pietro ospiterà dodicimila persone appartenenti alle tre realtà alle quali è legata la sua opera. In piazza ci saranno esponenti dell'Azione Cattolica Italiana da 130 diocesi, studenti, docenti e dipendenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e appartenenti all'Istituto Missionarie della Regalità di Cristo, e 120 sacerdoti che presenzieranno all'iniziativa promossa. Ci sarà anche un momento di preghiera con la riflessione di monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che introdurrà l'arrivo di Papa Francesco

Armida Barelli, la co-fondatrice della Cattolica, sabato verrà beatificata dalla Chiesa

La festa per la “Sorella maggiore” – com’è ricordata affettuosamente in Azione Cattolica – inizierà con l’ingresso dei partecipanti in piazza San Pietro a partire dalle ore 8.00. Dalle ore 10.00 avrà inizio l’animazione, condotta dai giornalisti di Tv2000 con un video sulla cerimonia di beatificazione dello scorso anno. Le tappe dell’animazione, tra testimonianze e letture dagli scritti di Armida Barelli, tracceranno l’attualità della sua figura per la Chiesa ma anche per la società di oggi, insistendo sui temi della vocazione laicale, di una spiritualità in grado di tenere insieme fede e vita e di una scommessa su formazione e cultura in grado di rispondere alle sfide poste dai tempi presenti.

Papa Francesco da Orban, in agenda nodo migrazioni e futuro del Cristianesimo in Europa

Seguirà un momento di preghiera con la riflessione di monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana e dell’Università Cattolica che introdurrà l’arrivo di papa Francesco atteso per le 11.30.