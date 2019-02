Un video impazza in Vaticano, la satira su Sanremo per prendere in giro i cardinali

Ultimo aggiornamento: 17:34

Città del Vaticano - Scherzi da prete. Impazza in Vaticano un divertente (quanto feroce) video sfottò dedicato a Sanremo, strappando risate a vari livelli della curia. Il video sta saltando da un whatsup all'altro, come una catena di Sant'Antonio. Una carrellata di canzoni famose, associate ai volto di un cardinale o un vescovo protagonisti di qualche vicenda di cronaca. Per esempio il cardinale Bertone con tutte le chiacchiere sull'appartamento extra lusso che si fece preparare al momento della pensione è stata associato alla famosissima canzone di Sergio Endrigo, «Era una casa molto carina». Il resto del testo, come noto, diceva che l'abitazione non aveva il soffitto e neppure il pavimento.L'immagine del cardinale Bassetti, presidente della Cei, noto per il suo fare molto amabile e paterno appare con la musica di Orietta Berti e l'evergreen «Finche la barca va, lasciala andare...»Al cardinale Ladaria, inflessibile prefetto dell'ex Sant'Uffizio è legato il rap di Armando Trovajoli: "Se siete innocenti, se siete dabbene, se siete cristiani devoti ai sovrani sia pure credenti, fedeli all'altare tremate lo stesso, cacatevi addosso".Occidentalis Karma di Francesco Gabbani è stata scelta per l'immagine della Compagnia di Gesù, sospettata da sempre di fare intelligenza con le filosofie asiatiche, disallineandosi così dalla retta via. Di contro la Fraternità di San Pio X, i duri e puri che non vanno oltre il Concilio di Trento, sono stati associati alla musica di Fabio Rovazzi con: Faccio quello che voglio. Poi nel video spunta il volto simpatico di padre Pizzaballa, Custode di Terra Santa con le note di Eros Ramazzotti: Una terra promessa.L'ex cardinale McCarrick, cacciato con molta fatica dal collegio cardinalizio per vicende legate alla pedoflia, spaccando in due la Chiesa americana, appare con la canzone di De Andrè: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore su ogni cosa...La foto del Conclave del 2013 nel quale è stato eletto Papa Francesco spunta nel video con la canzone del Quartetto Cetra Nella vecchia fattoria. Nemmeno i due Papi, quello emerito e quello regnante vengono risparmiati dalla satira. Benedetto XVI è associato a Ivano Fossati con la canzone: Il disertore e Papa Francesco ai Righeira con: Vamos a la playa.