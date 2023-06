Ratzinger, rubata la croce pettorale che aveva lasciato in eredità alla sua chiesetta in Baviera

La notizia ha fatto il giro della Baviera in pochi minuti gettando nello sconforto tanti fedeli. Ignoti hanno trafugato la croce pettorale del defunto Papa emerito Benedetto XVI (1927-2022) che era conservata nella chiesa parrocchiale di Sant'Osvaldo a Traunstein.

La polizia sta cercando gli autori ricostruendo ogni particolare per arrivare ai responsabili. Il furto è avvenuto ieri a cavallo dell'ora del pranzo o del primo pomeriggio.

Qualcuno è entrato in chiesa e ha rotto una teca di vetro incassata nel muro e sono fuggiti con la croce che Ratzinger aveva lasciato in eredità alla sua ex parrocchia di origine.

La polizia, secondo quanto hanno riportato i giornali locali, non riescono a quantificare il valore dell'oggetto sacro anche se per la Chiesa locale non ha prezzo, visto che era la croce preferita di Benedetto XVI. In quella chiesetta Joseph Ratzinger celebrò la sua prima messa nel 1951, davanti a sua mamma, suo padre e ai due fratelli.

