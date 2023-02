Papa Francesco ha preso il raffreddore, appuntamenti in agenda quasi tutti confermati (ma non ha letto il discorso)

Città del Vaticano – Brividi, tosse, raffreddore. Probabilmente ieri pomeriggio, nella basilica di Santa Sabina all'Aventino, dove si è tenuto il rito antico dell'imposizione delle ceneri, Papa Francesco ha preso un banale colpo di freddo. All'Angelus di domenica in piazza san Pietro, Papa Francesco si era affacciato dalla finestra del Palazzo apostolico in perfetta forma, e sotto i micidiali obiettivi delle telecamere era apparso in buona forma, aveva salutato la gente presente sulla piazza, augurando loro buon pranzo e ricordando con dolore l'anniversario dell'invasione dell'Ucraina.

Stamattina il Papa si è svegliato raffreddato. Una lieve indisposizione di stagione. «Io dovrei leggere tutto questo, di cui voi avete la traduzione nelle vostre mani. Ma io non posso leggere perché sono ammalato: ho un raffreddore che non mi lascia parlare» ha avvertito il Pontefice all'inizio della prima udienza di tabella, rivolgendosi i giovani sacerdoti e monaci delle Chiese Ortodosse Orientali, ai quali ha consegnato il discorso scritto in precedenza. Avrebbe dovuto leggerlo, magari aggiungendo qualche frase spontanea a commento, ma ha preferito accelerare la procedura. Il programma della mattinata era come sempre piuttosto fitto. Incontri con dei monaci, con cardinali, con scienziati, con sacerdoti e persino con diplomatici. Non è la prima volta che Papa Francesco in questi dieci anni ha informati i fedeli di essersi preso un raffreddore. Un solo incontro, a fine mattinata, con i giovani Ymca è stato rimandato ad una altra data, non appena si riprenderà.