Papa Francesco annulla la visita al presepe di San Pietro: «Evitiamo gli assembramenti»

Anche il Vaticano si ferma per il Covid-19. Papa Francesco non darà seguito alla tradizione della visita al presepe a piazza San Pietro. L'evento, previsto per domani alle 18 dopo il Te Deum in basilica, è stato annullato a causa dell'aumento esponenziale dei contagi a causa di Omicron. «L'evento non si terrà, per evitare assembramenti e il conseguente rischio di contagio da Covid-19», spiega la sala stampa vaticana.

APPROFONDIMENTI VATICANO Il messaggio di Natale di Papa Francesco VATICANO Foto IL CASO Papa Francesco: «Non fare figli è contro la... VATICANO Messa di Natale, Papa Francesco: «Dare dignità al... VATICANO Papa Francesco, benedizione Urbi et orbi: «Serve dialogo,...

Papa Francesco annulla visita al presepe

Papa Francesco rinuncia a malincuore a un'usanza a cui tiene particolarmente. L'importanza del presepe è stata più volte sottolineata dal Santo Padre: «Vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno» aveva detto a inizio dicembre. Il tradizionale presepe di San Pietro quest'anno ha origini sudamericane. Sono più di 30 pezzi realizzati in ceramica, legno maguey e vetroresina da cinque artisti del Perù.