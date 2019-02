Il Papa addolorato aspetta la condanna d'appello del cardinale Pell

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Vaticano sotto choc per la sentenza di colpevolezza a carico del cardinale George Pell. La prima reazione ufficiale, affidata ad un comunicato, fa sapere che il Papa attende l'esito finale del processo, quindi il grado successivo e la sentenza d'appello. Intanto è stato ricordato che a Pell è stato proibito dire messa in pubblico in tutte le chiese australiane fino an che la sua vicenda giudiziaria non sarà finita e gli è proibito il contatto con bambini e ragazzi.«La Santa Sede si unisce a quanto dichiarato dal Presidente della Conferenza Episcopale Australiana nel prendere atto della sentenza di condanna in primo grado nei confronti del Cardinale George Pell - si legge nel comunicato - Una notizia dolorosa che, siamo ben consapevoli, ha scioccato moltissime persone, non solo in Australia. Come già affermato in altre occasioni, ribadiamo il massimo rispetto per le autorità giudiziarie australiane».«In nome di questo rispetto - prosegue la nota vaticana - attendiamo ora l’esito del processo d’appello, ricordando che il Cardinale Pell ha ribadito la sua innocenza e ha il diritto di difendersi fino all’ultimo grado.