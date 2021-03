20 Marzo 2021

Papa Francesco mette alla porta un altro vescovo che ha coperto abusi sessuali e preti pedofili. Bergoglio ha infatti accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Alto Valle del Rio Negro, in Argentina, presentata da monsignor Marcelo Alejandro Cuenca Revuelta. Dopo il terremoto nella Chiesa tedesca, con i risultati dell'indagine sugli abusi nella diocesi di Colonia, che ha provocato una serie di dimissioni, rispetto alle quali il Papa dovrà decidere, oggi è invece la volta invece di una diocesi argentina.

Monsignor Cuenca da tempo era stato duramente criticato in Argentina per aver fornito protezione nella sua diocesi dell'Alto Valle al sacerdote Luis Alberto Bergliaffa che era stato condannato dalla Chiesa per abusi sessuali contro una ragazza. Il vescovo Cuenca si era sempre difeso affermando di avere accolto quel sacerdote perché lo conosceva da venticinque anni e sapeva quale era stato il suo operato nel corso degli anni. Lo stesso vescovo aveva ricevuto anche dure critiche - secondo quanto riferisce la stampa argentina - quando ha nascosto i dettagli del trasferimento di un prete che in seguito è stato condannato a otto anni di carcere per abusi sessuali contro un minore.

La vicenda

Nel 2020, a causa del levarsi delle proteste all'interno della diocesi, il Vaticano aveva deciso una visita apostolica per verificare i fatti. L'esito di quella 'ispezionè arriva oggi, con monsignor Cuenca che a 66 anni, ben nove anni prima dall'età del 'pensionamentò dei vescovi, lascia la guida della diocesi. Era vescovo dell'Alto Valle da quasi undici anni ed era stato nominato da Benedetto XVI. Al suo posto il Papa avrebbe nominato un amministratore apostolico, monsignor Alejandro Pablo Benna, secondo quanto riferito da fonti della Chiesa argentina, anche se dal Vaticano non è arrivata la comunicazione di questa decisione contestualmente a quella delle 'dimissionì di mons. Cuenca. Prosegue dunque la linea della 'tolleranza zerò per chi nella Chiesa si macchia di reati di pedofilia o abusi. Ma anche per coloro che alimentano il sistema di coperture che Papa Francesco ha deciso di mettere alle spalle. Nei prossimi giorni il Pontefice dovrà pronunciarsi anche sulle 'rinuncè dei vescovi coinvolti nel dossier relativo a Colonia, una delle più importanti diocesi in Germania e in generale in Europa.