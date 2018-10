Papa Francesco: «Chi tradisce il partner è un grande immaturo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – Mettere le corna, tradire il proprio partner, ingannarlo non solo è solo peccato ma è indice di immaturità. Continuano le predicazioni del mercoledì sui comandamenti e Papa Francesco stavolta si concentra sull'imperativo che impone ai cristiani di non commettere adulterio («la dimensione affettiva è una chiamata all’amore, che si manifesta nella fedeltà, nell’accoglienza e nella misericordia»). Uomini e donne all'interno di una relazione matrimoniale, spiega ai fedeli, «devono avere la capacità di prendere su di sé il peso di qualcun altro e amarlo senza ambiguità». Il che significa che l’adultero, il lussurioso, l’infedele è «una persona immatura, che tiene per sé la propria vita e interpreta le situazioni in base al proprio benessere e al proprio appagamento».Ne consegue, ha continuato Papa Francesco davanti alla udienza generale, «che non basta celebrare il matrimonio! Occorre fare un cammino dall’io al noi. Quando arriviamo a decentrarci, allora ogni atto è sponsale: lavoriamo, parliamo, decidiamo, incontriamo gli altri con atteggiamento accogliente e oblativo».