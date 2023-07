Papa Francesco alla Russia chiede di sbloccare la questione del grano. Poi ai fedeli chiede preghiere per il suo viaggio a Lisbona

Prima lancia un appello alla Federazione Russa perchè sblocchi la questione del grano e faccia transitare dal Mar Nero i cereali ucraini. Poi si rivolge ai fedeli in piazza San Pietro: «Vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera nel mio viaggio in Portogallo per la Giornata mondiale della gioventù, ci saranno tantissimi giovani di tutti i continenti che sperimentano la voglia dell'incontro con Dio e i fratelli». All'Angelus Papa Francesco ricorda che tra tre giorni riprenderà la valigia per viaggiare e raggiungere Lisbona dove poco meno di un milione di giovani da tutto il mondo sono già arrivati in Portogallo per la 37esima edizione di questo straordinario raduno voluto da Giovanni Paolo II per avviare un percorso di avvicinamento della Chiesa ai ragazzi. Papa Francesco è atteso mercoledì 2 agosto con un programma piuttosto intenso che prevede anche una visita al santuario di Fatima. Il momento clou sarà la veglia finale del raduno al Parque Tejo, un parco naturale di 90 ettari sulla costa orientale di Lisbona, costeggiato dal fiume Tago, dove domenica mattina si terrà la Messa conclusiva della GMG.

Prigozhin esulta per il colpo di Stato in Niger. La firma di Wagner sul golpe dei militari: «Subito via i colonizzatori»



Per Francesco, 86 anni, questo viaggio è un'altra prova della sua salute.

Lo scorso giugno ha subito un intervento chirurgico per un'ernia addominale, dal quale sembra essersi ripreso senza difficoltà tanto che nella delegazione papale non ci saranno misure sanitarie di eccezione. Sarà affiancato da un medico e da un infermiere come sempre accade oltre che da un'ambulanza, una disposizione standard per i suoi viaggi.

Papa Francesco nei giorni scorsi ha fatto sapere, in un video messaggio che «la Chiesa non è un club per anziani, così come non è un club per giovani. Se diventa un club per anziani, morirà». Quello che chiede è «mettersi in cammino per aiutare gli altri», a guardare al creato e alla protezione della vita.

Paesi Est all'Ue: 'prolungare il divieto al grano ucraino'

Nel suo messaggio, il Papa ha anche confidato che il suo sogno è quello di trovare a Lisbona, capitale mondiale della gioventù, «un seme del mondo di domani, dove l'amore è al centro». Perché, ha aggiunto, «siamo in guerra e abbiamo tutti bisogno di qualcosa di diverso.Un mondo che non abbia paura di testimoniare il Vangelo». Tutto questo «in sintonia con la gioia. Se noi cristiani non abbiamo la gioia, non siamo credibili e non siamo in grado di vivere il Vangelo»

E a proposito di felicità un vescovo spagnolo ha scritto una lettera a tutti i ragazzi che sono arrivati a Lisbona dicendo loro che per divertirsi non c'è bisogno di spinelli o preservativ. Il vescovo di Cordova, monsignor Demetrio Fernandez, ha pochi dubbi: «Fa molto bene ai giovani cantare, ballare, adorare il Signore, confessarsi, partecipare all'Eucaristia. Vale a dire, divertirsi così proprio perché lo è da cristiani. Non hanno bisogno di spinelli, preservativi o alcol per vivere una gioia indimenticabile»



Putin: «La guerra si sta intensificando in Ucraina. Grano? Siamo pronti a inviarlo gratis in Africa». Shoigu ricevuto in Corea del Nord