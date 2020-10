Vescovo in Germania pronto a dare la benedizione alle coppie gay: «Come posso rifiutarla?»

Città del Vaticano – Nella diocesi di Dresda, in Germania, un vescovo cattolico è pronto a benedire le coppie gay, facendo fare un passo in avanti alla Chiesa di frontiera di Papa Bergoglio. Monsignor Heinrich Timmerevers ha annunciato alla agenzia cattolica Kna di voler ampliare la cura pastorale per gli omosessuali attraverso un percorso che potrebbe portare alla benedizione per le coppie omosessuali.

Il vescovo Timmerevers è abituato ad incontrare periodicamente i cristiani Lgbt ascoltando le loro storie di vita, commuovendosi spesso davanti a tanta sofferenza. «In questa ottica non voglio lasciare queste persone da sole» ha spiegato il vescovo.

<h3>Le parole</h3>

«Il punto è cosa benedico: io benedico le persone. E se una persona si trova davanti a me e chiede una benedizione - come posso rifiutare questa benedizione? Una benedizione è la promessa di Dio. A questo va aggiunto che con una tale benedizione non è che dico che queste persone fanno bene. Il fatto è che bisogna guardare la cosa in modo molto differenziato». In ogni caso il vescovo troverebbe bello se la Chiesa arrivasse ad approvare una benedizione per tutte le coppie gay. «Naturalmente bisogna pensare alla forma. Ma in linea di principio gradirei una tale apertura».

