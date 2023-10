Festa in Vaticano post-Halloween per 6 mila bambini di 84 nazioni (Iran compreso): con il Papa parleranno di pace e amore

Lunedì prossimo seimila bambini provenienti da 84 paesi del mondo, di qualsiasi religione e cultura, andranno a trovare il Papa in Vaticano. Le note di Supereroi, il tormentone di Mr Rain, farà da colonna sonora alla grande festa post Halloween. Il famosissimo rapper proporrà il suo maggior successo dal palco dell'Aula Paolo VI evocando ai presenti il grande bisogno di amore, fratellanza e pace. Praticamente quello che manca in questo momento storico, segnato da conflitti e atti terroristici e ben sintetizzato nella denuncia di Papa Bergoglio che purtroppo da tempo stiamo vivendo già una terza guerra mondiale ma a pezzi.

In mezzo a questa enorme folla di ragazzini di età compresa tra i 5 e i 12 anni ci saranno anche una bambina e un bambino iraniani.

Entrambi vivono a Roma, frequentano le scuole italiane anche se, ovviamente, a casa parlano il farsi con i genitori. I piccoli si mescoleranno con allegria ai coetanei israeliani, egiziani, palestinesi, americani, armeni, ucraini, turchi, cinesi. Per forza di cose i bambini di nazionalità italiana fanno la parte del leone, poiché per loro è certamente più facile logisticamente arrivare in Vaticano con il treno speciale messo a disposizione gratuitamente dalle Ferrovie dello Stato. Solo dall'Umbria partiranno duecento bimbi e dalla Campania oltre mille. Padre Enzo Fortunato, il frate francescano che ha ideato questa giornata di festa, racconta che ha dovuto rifiutare tantissime richieste arrivate in ritardo, da ogni dove. «Avevamo solo seimila posti e non era possibile accettarne di più, vorrà dire che la riproporremo in futuro».

«I bambini incontrano il Papa» inizierà a partire dalle ore 14. L'incontro è patrocinato dal dicastero per la Cultura e l'educazione e organizzato in sinergia con Comunità di Sant'Egidio, Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS italiane), uffici scolastici regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federcalcio.

Il 5 novembre, invece, saranno accolte le delegazioni straniere che si ritroveranno, nella Basilica Santi 12 Apostoli, per confrontarsi e riflettere sulla casa comune e l'ambiente. All'incontro col Pontefice parteciperà anche l'orchestra per la pace Aldo Capitini dell'Istituto comprensivo di Umbertide formata da 50 ragazzi e ragazze. «In questi mesi così drammatici per il mondo quest'incontro apre la strada da intraprendere, ripartire dai più piccoli» ha spiegato padre Enzo. «Nell'ora più buia - ha aggiunto - il Santo Padre ci dona uno spiraglio di luce 'impariamo dai bambini e dalle bambine. Di fronte all'inferno della guerra, la Chiesa offre la bellezza della pace». La giornata sarà trasmessa in diretta dal Tg1 con uno speciale, a partire dalle 15.20, oltre che da TV2000 e il Centro televisivo Vaticano dalle 14.15.