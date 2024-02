Elezioni, le linee guida del vescovo nella roccaforte del Pd che chiede ai candidati di auto-sospendersi per la campagna elettorale

Le elezioni europee di giugno sono alle porte e in alcune diocesi la Chiesa sta mettendo le mani avanti per evitare che la campagna elettorale possa deflagrare in parrocchia, causando ulteriori spaccature tra i fedeli. A Reggio Emilia, storica roccaforte del Pd, la situazione si complica ulteriormente perché le europee coincidono con le amministrative e il centro-destra spera di avanzare e arrivare almeno al ballottaggio. Per questo il vescovo Giacomo Morandi - già segretario del Dicastero della Fede e firmatario di un provvedimento contro le benedizioni alle coppie gay poi cancellato due anni dopo dalla Fiducia Supplicans – ha inviato ai suoi parroci una lettera per spiegare del dettaglio come dovranno comportarsi con chi intende candidarsi, sottolineando che è opportuno «disporre le dimissioni dai ruoli di responsabilità ricoperti in diocesi o nelle parrocchie; pertanto, saranno senz’altro declinati gli incarichi pastorali diocesani o quelli nei consigli parrocchiali. Con l’occasione rinnovo tale divieto anche per coloro che rivestono mandati ministeriali».

Catechisti, volontari, accoliti, funzionari, membri di consigli pastorali e parrocchiali se intendono farsi eleggere e correre per un partito o per l'altro hanno il divieto di farlo utilizzando le strutture ecclesiali. Sul sito della diocesi Morandi, per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco, ha aggiunto una lunghissima riflessione accompagnata da una serie di FAQ, domande e risposte, per chiarire. «Non vorrei, infatti, che le chiese e le parrocchie possano diventare luoghi di campagna elettorale» scrive il vescovo da poco eletto al posto del cardinale Zuppi a capo dell'episcopato emiliano-romagnolo e assai ascoltato nella sua zona.

Una volta chiariti i destinatari del provvedimento, Morandi ha voluto richiamare i cristiani al «necessario impegno» per la difesa del bene comune – un principio formulato spesso anche da Papa Francesco – secondo la definizione di Montini che la politica è la più alta forma di carità.

Ecco quali sono gli orientamenti della Chiesa emiliana che presto potrebbero essere adottati altrove e fare da apripista in altre diocesi:

1) I Cattolici devono continuare ad impegnarsi in prima persona nelle competizioni politiche?

Sì, certamente. Occorre però avere presente la distinzione dei ruoli e dei servizi resi nella comunità ecclesiale da quelli nell’ambito civile.

Papa Francesco ha scritto: “la politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose di carità, perché cerca il bene comune” (Evangelii Gaudium, 174).

2) Perché l’Arcivescovo è intervenuto sul tema delle elezioni politiche?

Ha inteso ricordare che quanti stanno svolgendo servizi nella Chiesa si impegnino in ciò in modo esclusivo.

È poi essenziale che le attività tipiche della comunità cristiana (culto, catechesi, carità e misericordia) non siano confuse con attività di promozione partitica.

3) Dunque catechisti, lettori, accoliti e ministri straordinari dell’Eucarestia, qualora intendano candidarsi in vista delle elezioni politiche, dovranno sospendere il proprio servizio?

Sì.

In questo modo si eviteranno contrapposizione e tensioni frutto dell’appartenenza all’uno o all’altro degli schieramenti.

4) Come affrontare casi dubbi?

Se la persona vorrà candidarsi sarà quantomeno inopportuno che mantenga i ruoli in parrocchia. Questo indirizzo deve essere mediato dal parroco, in un dialogo, non quale ordine impartito dall’alto.

5) Ciò vale anche per i diaconi?

Certamente. Il diritto canonico prevede espressamente per i chierici: “Non abbiano parte attiva nei partiti politici e nella direzione di associazioni sindacali (…)” (Can. 287 §2).

6) È possibile accogliere in chiesa o negli ambienti parrocchiali, nonché loro pertinenze, incontri o dibattiti in vista delle elezioni?

No. Tale ambienti devono restare luoghi deputati al culto, alla catechesi e alla carità.

Un interventi tanto esplicito, certamente inedito, sottolineano diversi prelati, è solo stato dettato dalla prudenza. Alcuni quotidiani locali lo hanno definito impropriamente un “non expedit” senza tenere conto del periodo complicato che sta vivendo la Chiesa al suo interno dove è facile imbattersi in contrapposizioni o divisioni. Aggiungere altri problemi a Morandi deve essere sembrato eccessivo.

Papa Francesco alcuni anni fa, tornando da un viaggio, ai giornalisti che gli chiedevano lumi sulla politica italiana rispondeva cauto per non innescare bufere. «La politica italiana non la capisco: soltanto quel dato dei venti governi in vent’anni, un po’ strano, ma ognuno ha il proprio modo di ballare il tango… si può ballare in un modo o in un altro e la politica si balla in un modo o in un altro. Ho conosciuto due presidenti italiani, di altissimo livello: Napolitano e l’attuale. Poi gli altri politici non li conosco. Nell’ultimo viaggio ho domandato a uno dei miei segretari quanti governi ha avuto l’Italia in questo secolo: venti. Non so spiegarlo. Non condanno, né critico, non so spiegarlo, semplicemente. Se i governi si cambiano così, sono tante le domande da fare. Fare il politico, un grande politico, è una strada difficile. Un politico che si mette in gioco per i valori della patria, i grandi valori, e non si mette in gioco per interessi, la poltrona, gli agi. I Paesi, tra loro l’Italia, devono cercare dei grandi politici, coloro che hanno la capacità di fare politica, che è un’arte. È una vocazione nobile, la politica. Dobbiamo lottare per aiutare i nostri politici a mantenere il livello dell’alta politica, non la politica di basso livello che non aiuta per niente, e anzi tira giù lo Stato, si impoverisce». Le campagne elettorali, però, restano fuori dalle parrocchie.

