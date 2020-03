Coronavirus, piazza san Pietro interdetta ai turisti: si entra solo per motivi di lavoro. Basilica ormai vuota

Città del Vaticano – Piazza san Pietro praticamente quasi vietata ai turisti che di fatto da stamattina sono impossibilitati ad entrare. La polizia permette l'accesso solo dietro motivazioni legate al lavoro. La basilica naturalmente resta aperta ma le persone che dovrebbero mettersi a fare la fila per i controlli e accedere alla basilica normalmente, vengono scoraggiate dalla prassi applicata: ogni persona viene invitata a spiegare le ragioni della visita. Alcuni giornalisti stamattina hanno mostrando il proprio tesserino di riconoscimento spiegando che si trovavano lì per ragioni di lavoro e hanno potuto varcare il confine. Ma tante altre persone sono dovute tornare indietro.

Ieri sera sui quattro maxischermi che sono stati messi domenica scorsa a san Pietro sono state proiettate due scritte, una in italiano e l'altra in inglese, per comunicare di rispettare le disposizioni e le norme igieniche e di comportamento essenziali, “è fondamentale mantenere uan distanza interpersonale di almeno un metro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA