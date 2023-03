Cardinale suona il sax in tv, nuovo "successo" di un cardinale dopo lo show con gli elefanti di Kraiewski

Dopo la curiosa performance al circo del cardinale Corrado Kraiewski che ha dato prova di grande coraggio sdraiandosi sotto un elefante e facendosi scavalcare dal bestione per mostrare quanto fosse bravo il domatore, un altro strettissimo collaboratore del Pontefice ha strappato lunghi applausi dopo una incredibile esibizione al sax. Il cardinale honduregno Oscar Maradiaga, grande elettore di Bergoglio e suo braccio destro sul fronte delle riforme nella Chiesa, ha mostrato una abilità fuori dal comune come musicista improvvisando davanti alle telecamere alcuni pezzi di jazz.

Il video che lo riprende mentre, in clergyman, suona con grande passione lo strumento è rimbalzato immediatamente sui telefonini dei sacerdoti di mezza America Latina. Lo show dal vivo ha fatto fare il pieno di audience ad Hch, il principale canale televisivo in Honduras. Esattamente come è accaduto per Kraiewski anche per Maradiaga, non sono mancati gli applausi alla fine dello spettacolo per la bravura nell'esecuzione dei brani.

Nel collegio cardinalizio c'è un altro porporato che appartiene alla strettissima cerchia di Francesco che, qualche anno fa, ha eseguito al pianoforte diversi brani classici arrivando persino ad incidere dei CD a scopi benefici. Il cardinale Lorenzo Baldisseri è stato uno dei porporati di fiducia di Papa Francesco nell'organizzare i sinodi sulla Famiglia e sull'Amazzonia. Ora per raggiunti limiti di età è andato in pensione ma nel palazzo dove vive continua ad esercitarsi al pianoforte.

