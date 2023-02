Gli animalisti insorgono contro lo show al circo del cardinale Kraiewski: «Gli elefanti non vanno sfruttati e tenuti prigionieri»

L'insolita performance circense del cardinale Konrad Kraiewski che, temerario, si è sdradiato sotto un elefante dimostrando quanto fossero bene addestrati gli elefanti del Circo Rony Roller, non è affatto piaciuta agli animalisti. A puntare il dito contro la barbara pratica di tenere prigioniere le bestie per utilizzarle in spettacoli è stata l'Oipa, l'organizzazione internazionale protezione animali: «Papa Francesco ha scelto un circo con animali per invitare a un pomeriggio di svago poveri e senzatetto cui ha partecipato anche il cardinale Konrad Krajewski, l’Elemosiniere, il quale al centro della pista si è fatto scavalcare da un elefante. Spiace che il Papa sponsorizzi il circo con animali» ha tagliato corto il presidente Massimo Comparotto che da anni si batte contro l’uso e l’abuso degli animali negli spettacoli circensi.

L'Elemosiniere del Papa sfida gli elefanti al circo, sdraiato sotto una zampa resta immobile

«Il pontefice spesso ha espresso l’esigenza di un maggiore rispetto per la natura, anzitutto nell’Enciclica Laudato si' del 2015. Quindi questa scelta appare un controsenso con il suo “magistero ecologico”. Dietro gli esercizi dello spettacolo circense possono nascondersi privazioni, maltrattamenti e sofferenze per gli animali, che vivono in cattività, dietro le sbarre, con spazi a disposizione esigui e perennemente sotto stress. Animali costretti a una vita contro natura».

Papa Bergoglio manda i barboni e i migranti al circo ma viene contestato dalla Lega per la protezione animali

L’Oipa sottolinea che, al contrario di quelli che usano gli animali, gli spettacoli circensi con soli acrobati e clown possono essere assai educativi, mostrando i talenti umani e non le «penose costrizioni di esseri senzienti costretti dall’uomo a dare spettacolo a forza di pesanti addestramenti». Comparotto ha ricordato che il Papa nel 2016 ha affermato che «di fronte a un animale ferito si prova pena, non misericordia, e spesso ha contrapposto l’amore per gli animali a quello per i figli, come se l’amore fosse qualcosa di limitato, a esaurimento. Sembra un Papa non dalla parte degli animali».

Kraiewski è uno dei principali collaboratori di Papa Francesco per portare parole di conforto alle persone più disagiate. E' stato più volte in Ucraina e in Africa, nei campi profughi in diversi luoghi del Mediterraneo e anche a Ischia quando, l'anno scorso, è stata colpita dalla frana. Allo spettacolo del Circo Rony Roller aveva portato a nome del Papa poveri e senzatetto. Per dimostrare la bravura del domatore degli elefanti si è sdraiato a terra e si è fatto scavalcare da uno degli animali, rimanendo impassibile mentre la bestia rispondeva docile ai comandi del domatore e gli passava sopra con le zampe.