L'Elemosiniere del Papa sfida gli elefanti al circo, sdraiato sotto una zampa resta immobile

Tra tutti i cardinali di Santa Romana Chiesa è quello certamente più eclettico, capace di alternare missioni umanitarie in Ucraina, persino nelle zone dove si combatte pesantemente, scampando persino ad un paio di pallottole vaganti (come è accaduto l'anno scorso), fino all'azione temeraria (e illegale) di riallacciare la corrente in un palazzo occupato da anni abusivamente da decine di persone a Roma. Una impresa temeraria che però non è nulla a confronto con quello che sua eminenza Konrad Kraiewsky, braccio destro della carità del Papa, ha compiuto oggi pomeriggio alla presenza di migliaia di persone, immortalato ovviamente dalle telecamere di alcune tv. Don Konrad ha dato spettacolo, entrando lui stesso in scena, al Circo Rony Roller dove aveva portato poveri e senzatetto. Per dimostrare la bravura del domatore degli elefanti si è sdraiato a terra e si è fatto scavalcare da uno degli animali, rimanendo impassibile mentre la bestia rispondeva docile ai comandi del domatore e gli passava sopra con le zampe.

Naturalmente non sono mancati gli applausi a questa strana e singolare performance. Di sicuro le quasi 2000 persone invitate dall’Elemosineria Apostolica allo spettacolo non hanno mancato di trattenere il respiro con un certo timore quando si sono accorte che don Corrado si sdraiava sotto quei bestioni, restando ai piedi degli elefanti immobile.

A godersi la scena c'erano anche alcune famiglie che vivono nei palazzi occupati di Roma e poi i senzatetto che abitano nelle tende vicino a San Pietro senza contare tutti i poveri arrivati da Torvaianica e molti volontari, tra cui le Suore di Madre Teresa.

Lo spettacolo circense «ci mette in contatto con la bellezza che ci tira su sempre su di morale» aveva detto il Papa in un recente incontro con degli artisti. Don Corrado, come si fa chiamare, quando parla del circo rammenta sempre che dietro quest’arte ci sono ore e ore di allenamento, rinunce, per poter raggiunger il traguardo: «Gli artisti del circo sono la conferma che perseverare può rendere possibile l’impossibile».

