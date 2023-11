Papa Francesco "educa" i cardinali: toglie casa e stipendio al conservatore Burke (firmatario di un documento di protesta sul Sinodo)

La mannaia di Francesco si è abbattuta di nuovo. Dopo il vescovo texano defenestrato dall'oggi al domani perché tollerava sul suo territorio gli ultrà della messa in latino, ora è il turno del porporato simbolo dei conservatori pro-life negli Usa. Che il rigore teologico e canonico del cardinale conservatore Leo Burke non fosse sovrapponibile alla linea di Francesco, certamente più elastica nell'adattare alla pastorale tante situazioni irregolari, dalle coppie gay alla comunione ai politici abortisti, era apparso evidente in tanti frangenti del pontificato.

Nessuno però si sarebbe aspettato questa stretta, né che il Pontefice rompesse ogni argine annunciando ai capi dicastero di curia di essersi definitivamente stufato di essere costretto a controbattere ai continui colpi bassi di certi cardinali e vescovi che lo accusano di distruggere la Chiesa, e persino di essere un bugiardo e un dittatore. La scorsa settimana alla riunione vaticana, gli astanti seduti attorno al grande tavolo, erano sbigottiti nell'ascoltare l'ordine di procedere amministrativamente a togliere l'appartamento cardinalizio al suo «nemico», ritenuto il capofila dell'opposizione.

Burke, canonista rigoroso e persino pignolo, resta un porporato stimato e con un gran seguito negli influenti ambienti dei conservatori statunitensi.

In passato è stato a capo della Segnatura Apostolica e fino a qualche anno fa era anche cappellano dell'Ordine di Marta, poi sostituito quando si è trattato di mettere mano alla riforma della più antica istituzione cavalleresca sospettata di affarismo, scarsa trasparenza e 'mondanità'.

Al cardinale non verrà più erogato lo stipendio (che per un cardinale si aggira attorno ai 5-6 mila euro, compreso un ventaglio di benefit), inoltre non avrà più in uso l'appartamento. La notizia era filtrata sulla Bussola Quotidiana ed è stata confermata al Messaggero da due autorevoli fonti vaticane.

Burke dovrebbe ricevere presto lo sfratto dall'Apsa, a meno che Francesco non cambi idea qualora avvertisse forti contraccolpi alla sua immagine. Alcuni collaboratori gli avrebbero fatto notare che colpire e umiliare in questo modo un cardinale di quel peso potrebbe avere conseguenze negative sulla raccolta dell'Obolo di San Pietro, considerando che in parte è alimentato dalla generosità dei benefattori di stampo conservatore.

Francesco però è propenso a tirare dritto, egli ritiene Burke “un nemico” tout court. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra sia stata una recente conferenza del porporato in cui, illustrando in modo compiuto gli strappi teologici degli ultimi anni, avrebbe concluso che occorre pregare a lungo per il pontefice perché sembra che Cristo stia mettendo a dura prova la sua Chiesa. A questo però si unisce il documento (siglato da Burke assieme a quattro cardinali) in cui contesta l'impostazione del Sinodo sulla Sinodalità appena concluso, convocato da Francesco per dare in futuro la possibilità di studiare aperture teologiche su diversi fronti caldi, considerati da sempre tabù, dal diaconato femminile alla questione dell'omosessualità, al tema della vita.

Le domande teologiche poste da Burke (ma condivise da una ampia fetta del collegio cardinalizio) erano assai semplici: «Santo Padre è possibile che in alcune circostanze un pastore possa benedire unioni tra persone omosessuali, lasciando così intendere che il comportamento omosessuale in quanto tale non sarebbe contrario alla legge di Dio e al cammino della persona verso Dio?» E ancora: «La Chiesa potrebbe in futuro avere la facoltà di conferire l'ordinazione sacerdotale alle donne, contraddicendo così che la riserva esclusiva di questo sacramento ai battezzati di sesso maschile appartenga alla sostanza stessa del Sacramento dell'Ordine, che la Chiesa non può cambiare?» Di fatto la spaccatura dentro la Chiesa è sempre più profonda e certamente il defenestramento anche di Burke non aiuterà a calmare gli animi.

Questo episodio servirà come deterrente. Con la minaccia di avere tolti stipendio e casa è difficile che dentro e fuori al Vaticano ci possano ancora essere voci e opinioni contrastanti. L'ala conservatrice pare sia stata messa con le spalle al muro come non era mai accaduto in passato. Nessun Papa, almeno in epoca moderna, aveva mai agito così duramente.

