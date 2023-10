In Vaticano si prepara il Natale: accensione dell'Albero il 7 dicembre, l'abete arriva da Cuneo e sarà decorato con stelle alpine

L'albero di Natale del Vaticano quest'anno arriva dalle foreste della val Maira, in provincia di Cuneo e sarà interamente decorato da stelle appine. E' stato scelto un abete bianco, alto quasi 25 metri, che è cresciuto a 875 metri di altitudine. Una particolarità riguarda l’addobbo, che è molto diverso rispetto agli anni passati, ed è caratterizzato dalla presenza sull’albero di migliaia di stelle alpine. Simboleggiano la neve e portano in Piazza San Pietro il fiore che caratterizza la valle Maira e vengono coltivate nel cuneese senza compromettere quelle allo stato naturale, per cui esse vengono in questo modo preservate per tutelare la flora tipica della montagna.

Vaticano, l'abete di 113 anni «abbattuto per far crescere la foresta di Andalo e catturare più Co2»

Accanto all'abete ci sarà un monumentale presepe che ricorderà quando ottocento anni fa, san Francesco d'Assisi volle realizzare la prima Natività nella Valle Reatina.

La scena vede al centro l'affresco della grotta di Greccio davanti al quale un frate minore celebra la messa, in presenza di san Francesco con in braccio il Bambinello e la Madonna. Accanto San Giuseppe in adorazione e il bue e l'asinello.

La tradizionale inaugurazione del Presepe e l'illuminazione dell'albero di Natale si terranno in Piazza San Pietro, sabato 9 dicembre, alle ore 17,00.

.