Mondiale per Club, la Sir parte forte: Volei Renata al tappeto (3-0)

BELO HORIZONTE Esordio vincente al Mondiale per Club per la Sir Safety Susa Perugia che ha preso il via in Brasile. I Block Devils chiudono in tre set (parziali: 25-22, 25-16, 25-21) il match con la formazione brasiliana del Volei Renata e staccano già il pass per la semifinale di sabato. Domani alle 21.15 brasiliane (le 1.15 della notte italiana) sfida ai campioni in carica del Sada Cruzeiro per il primo posto nella Pool A.

Un parziale, il primo per sciogliere tensione e prendere le misure, poi Perugia mette le marce alte, trova la sua pallavolo fatta di pressione in battuta e correlazione muro-difesa ed arriva con merito al traguardo.



: Giannelli 3, Rychlicki 12, Flavio 8, Russo 7, Leon 14, Semeniuk 11, Colaci (libero), Plotnytskyi 1, Cardenas, Ropret. N.e.: Herrera, Piccinelli (libero), Solè, Mengozzi. All. Anastasi: Gonzalez, Lucas Borges 10, Barreto 6, Lucas 3, Adriano 9, Nicolas 8, Alexandre (libero), Everaldo, Frank 2, Lima. N.e.: Bryan (libero), Samuel, Roque, Brito. All. Dileo: Carbajal Mozzo Denis Fabián (Uru), Ortiz Hector (Pur).Perugia: 16 b.s., 4 ace, 65% ric. pos., 30% ric. prf., 61% att., 8 muri.: 14 b.s., 1 ace, 41% ric. pos., 17% ric. prf., 46% att., 4 muri.