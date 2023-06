"Volare alto": alla Bct una giornata di studio del gruppo "Assisi nel vento" tra sacro e profano

“Volare alto” è il titolo del tredicesimo convegno del gruppo “Assisi nel Vento” che si terrà domani, 23 giugno a partire dalle 9 presso il Caffè letterario della Bct. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con la biblioteca comunale com il patrocinio del Comune, propone una riflessione a tutto tondo sull’ambizione dell’uomo di volare e volare alto, di nuotare dove non si tocca e l’acqua è profonda, volare con tutto il proprio essere verso Dio.

Saranno trattati argomenti “profani” come l’ambizione artistica di Nerone o la pittura di Gerardo Dottori rivolta verso il futuro e la presenza della pittura fiamminga nel ternano. Un focus sarà incentrato su alcuni personaggi della spiritualità francescana e dei luoghi in altezza che san Francesco prediligeva per alimentare le sue prediche e dei suoi frati. L'approfondimento filosofico e spirituale sarà completato da una relazione sull’itinerario della mente a Dio di San Bonaventura e della ‘nuova strada’ per arrivare a Dio espressa della teologia negativa di San Tommaso. Nel corso dei lavori si parlerà anche di asteroidi e ci sarà spazio per una poesia di Montale.