Fiorelli (M5S): «La bocciatura del project financing per il nuovo ospedale è l'ennesima tegola della Tesei su Terni»

TERNI – «La bocciatura del project financing per il nuovo ospedale di Terni dimostra ancora una volta l'incapacità della giunta Tesei di tirare fuori progetti che si vanno poi realmente a concretizzare». Claudio Fiorelli, consigliere comunale dei Cinque Stelle, non le manda a dire: «Ci hanno sempre fatto passare per gli incompetenti di turno quando lanciavamo i nostri allarmi su questo progetto. E puntualmente si stanno avverando. I cosiddetti professionisti della politica continuano a fare brutte figure con progetti fallimentari che ricadono sulle spalle dei cittadini, nel caso specifico si tratta dell'ennesima tegola sulla città. Dalla Regione continuano a uscire solo proclami da campagna elettorale che non producono niente. Sul project financing del nuovo ospedale abbiamo sempre espresso le nostre perplessità dicendoci contrari. Ci hanno risposto che il progetto era praticamente pronto e che sarebbe stato realizzato tutto in breve tempo. L'ennesimo stop che si va ad aggiungere a una politica che continua a privilegiare Perugia e depotenziare Terni. Tutto per mere scelte politiche che privilegiano un luogo rispetto a un altro. Non possiamo correre il rischio che alle prossime elezioni la giunta Tesei tiri fuori qualche altro progetto fallimentare mentre l'ospedale di Terni diventa sempre più vecchio e meno attrattivo per professionisti che potrebbero portare molto all'intera regione».