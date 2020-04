© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Mentre a livello nazionale l’indice di contagio è tornato sotto l’unità, in Umbria si avvicina a dieci, con altrettanti guariti per ogni nuovo positivo. I dati aggiornati alle 8 di ieri, infatti, indicano quattro contagi nelle ultime 24 ore mentre in 61 si sono lasciati alle spalle l’infezione. L’avanzata dei guariti, in totale 786, spinge verso il basso la curva degli attualmente positivi, ieri scesi a 510. Ma al ritmo di 60 guariti al giorno (così l’ultima settimana), il giorno covid-free potrebbe arrivare già nella prima settimana di maggio. A patto che i nuovi contagi tendano a zero. Ieri un nuovo decesso col totale salito a 61, mentre i 4 nuovi contagi hanno fatto salire il totale dei casi a 1.357.Indicatore che in valore assoluto resta tra i sei più bassi d’Italia, ma in meno di due settimane anche la Sardegna, al momento dietro con 1.247 casi certificati, potrebbe sorpassare il Cuore verde. Nell’isola nell’ultima settimana il contagio è avanzato al ritmo di 13 casi al giorno, in Umbria di 5 nuovi positivi. La regione risulta inoltre sempre meno ospedalizzata con 117 ricoveri, 12 in meno in un giorno, e 20 “terapie intensive”, due in meno. Ai degenti si aggiungono 254 persone che stanno affrontando il covid-19 in casa per un totale di 371 malati. L’intensità della guarigione, considerando anche i clinicamente guariti, è stata tale che dal giorno del picco (il 5 aprile con 1.140 attualmente positivi), il numero di infetti, compresi gli ex pazienti ancora positivi al virus, si è ridotto di un terzo.L’incoraggiante evoluzione giornaliera del contagio è confermata dalla progressiva riduzione delle persone osservate: 1.283, 34 in meno rispetto al giorno precedente (in 13.020 sono invece uscite dall’isolamento. Quanto ai tamponi, il totale è salito a 27.655 (31 ogni mille abitanti, in Italia la media è di 25) e nell’ultima giornata ne sono stati effettuati 993, con l’indice di positività che resta allo 0,5 per cento.L’ascesa dei guariti porta altri comuni ad una situazione covid-free. Con i sette positivizzati, compreso Cascia dove però si è registrato un decesso, resta vicino al 100% di guarigione, Bastia Umbra, ma avanzano anche Valfabbrica, Deruta e Perugia tutte con un indice di guarigione superiore a 80. In valore assoluto, l’avanzata maggiore c’è stata a Terni (+14), Gubbio (+9), Città di Castello (+6) e Città della Pieve (+4). In nove municipi, tra cui Pietralunga, Castel Ritaldi e Campello sul Clitunno, dal primo contagio non sì è registrata alcuna guarigione.