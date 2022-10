Martedì 11 Ottobre 2022, 07:05

PERUGIA «Sono stata violentata». Con gli amici che cercano di sorreggerla, allontanarla dall’incubo. Tutti troppo giovani, la vittima e chi le sta accanto, anche solo per concepire la barbarie che si è appena consumata. È successo ancora, una settimana esatta dopo lo stupro della ventenne a Città della Pieve, e in questo caso l’età è ancora più bassa.

In questo caso infatti l’età si abbassa drammaticamente sotto i diciotto anni. Ma le parole, purtroppo, sono le stesse della ventenne stuprata a Città della Pieve. La strada racconta come il luogo della violenza sessuale avvenuta nella notte tra sabato e domenica sia all’esterno di una discoteca dell’hinterland cittadino.

La ragazzina, dopo aver subito la violenza, è riuscita a mettersi in contatto con i genitori attraverso gli amici ed è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della misericordia dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

E che, sempre stando a quanto si apprende, avrebbero dato un esito compatibile con quanto raccontato dalla giovanissima.

C’è un ulteriore elemento: pare che la ragazza nell’immediato non abbia fornito il nome dell’aggressore, che al momento dunque sarebbe sconosciuto.

Una situazione delicatissima e particolarmente complicata su cui stanno cercando di fare luce i carabinieri, chiamati a ricostruire nel dettaglio quanto la giovanissima e chi era con lei hanno raccontato.

Una situazione che aggiunge orrore ad orrore: in una settimana sono tre le donne giunte all’ospedale perugino vittime di violenza sessuale. Dopo la ventenne della provincia di Siena, con il gestore della discoteca di Città della Pieve arrestato e finito in carcere a Capanne, nei primi giorni della scorsa settimana è toccato a una 37enne della zona del Trasimeno fare ricorso alle cure del pronto soccorso dopo aver raccontato al personale medico sanitario di essere stata violentata dall’ex compagno. Adesso, una ragazzina vittima di uno sconosciuto all’esterno di un locale notturno dopo una serata a ballare con gli amici che si è trasformata improvvisamente nell’incubo peggiore.