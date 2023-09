Lunedì 11 Settembre 2023, 07:05

PERUGIA - Provarle di tutte pur di non arrendersi all’evidenza di una relazione finita. Perché risulta davvero credibile che uno decida di andare a riprendersi i vestiti a casa della ex di notte e completamente ubriaco. E oltretutto forzando porte e finestre.

È quanto accaduto nel fine settimana appena concluso. Ultima follia in ordine di tempo da parte di uomini che restano convinti del fatto che la fidanzata o moglie, anche se è passata nella casella “ex”, continui ad essere un qualcosa di proprio. Succede dunque che nella notte tra sabato e domenica gli agenti della squadra volante vengano velocemente inviati dalla sala operativa all’esterno di un’abitazione cittadina, dal momento che un residente ha segnalato come un uomo stia cercando di forzare l’ingresso dell’abitazione stessa. Una volta sul posto, gli agenti bloccano l’uomo e lo identificano: si tratta di un 28enne di origini polacche che spiega ai poliziotti come il suo intendimento fosse quello di recuperare alcuni effetti personali in casa della ex. Una spiegazione poco convincente, anche perché il giovane appare già alticcio e i poliziotti lo invitano ad allontanarsi.

Ma passerà molto poco prima che si ritrovino ancora a tu per tu. Poco dopo infatti, evidentemente e giustamente sospettosi che non avesse seguito le loro indicazioni, i poliziotti tornano sul posto e trovano che la porta di ingresso era stata forzata. Entrano a loro volta nell’appartamento e vedono il 28enne che cerca di scappare. Ma evidentemente i bicchieri di troppo gli tolgono brillantezza anche di movimenti e i poliziotti lo bloccano e lo denunciano.