Colpi di fucile contro un imprenditore agricolo di Narni, indagano i carabinieri. Il fatto risale a pochi giorni fa ed è stato raccontato dalla vittima che ha presentato una denuncia. Dagli elementi raccolti dai militari la pista dell'avvertimento per questioni personali appare la più plausibile, anche se i carabinieri stanno indagando in tutte le direzioni. Lo si apprende da fonti giornalistiche. Gli spari sono stati esplosi da una persona che ha raggiunto la villa dell'imprenditore con una moto. Casco e fucile imbracciata, così si è presentato nel giardino dell'abitazione, prima di sparare diversi colpi. L'imprenditore ha fornito una testimonianza ben precisa circa il modello della moto, aspetto che dovrebbe essere prezioso a circoscrivere il campo delle indagini. Per questo la pista dell'avvertimento legato alla criminalità, al momento, non è in cima alle pista da battere, piuttosto si indaga più nell'ambito relazionale dell'imprenditore.​

Ultimo aggiornamento: 23:09

