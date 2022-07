Vigili del Fuoco senza sosta nell'Orvietano. Vari gli interventi per incendi

Pomeriggio oltremodo complicato quello di mercoledì 20 luglio per i Vigili del Fuoco di Orvieto chiamati nel primo pomeriggio a spegnere le fiamme di una autovettura alimentata a gpl che ha preso fuoco sulla Autostrada del Sole, tre chilometri dopo il casello di Orvieto in direzione Roma.

Nel pomeriggio è stato richiesto un intervento a Orvieto Scalo, in via 7 Martiri per un principio di incendio che ha interessato delle sterpaglie.

Intorno alle 17, si è sviluppato un incendio in un campo in località Canino di Corbara (nella foto), dove al momento (17:40), i Vigili del Fuoco di Orvieto stanno ancora lavorando allo spegnimento.