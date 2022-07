Auto in fiamme sulla A1 nei pressi di Orvieto. Disagi al traffico con coda in direzione Roma

Qualche disagio al traffico autostradale sulla A1 nei pressi di Orvieto si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 20 luglio quando una autovettura, alimentata a gpl, per cause ancora in corso di accertamento è presa fuoco, circa 3 chilometri dopo l'uscita di Orvieto in direzione Roma.

Sul posto è presente la Polizia Stradale di Orvieto per mettere in sicurezza la circolazione stradale e consentire ai Vigili del Fuoco di operare in condizioni ottimali per lo spegnimento dell'incendio.

Non si hanno notizie di feriti tra gli occupanti del mezzo. Il traffico è bloccato (14:15) con circa 2 chilometri di coda.