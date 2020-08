Perugia, trovato morto in casa a 67 anni

PERUGIA- Un uomo di 67 anni è stato trovato morto in casa nella tarda mattinata di lunedì. Il fatto si è verificato il via Guerra. Una volta scattato l'allarme perché l'uomo non rispondeva, sono arrivati i vigili del fuoco partiti dalla centrale di Madonna Alta I vigili del fuco sono entrati dalla terrazza aprendo la porta dell'apprtamento al oersonale del 118 che non ha potuto fra altro che constatare la morte dell'uomo. In corso accertamenti per risalire alle cause del malore fatale. © RIPRODUZIONE RISERVATA