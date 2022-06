Vasto incendio a Taizzano di Narni: In fumo venti ettari di bosco

NARNI - Due squadre dei vigili del fuoco di Terni, con dodici uomini e cinque mezzi, sono intervenuti nel primo pomeriggio per domare un vasto incendio di bosco e sterpaglie divampato a Taizzano di Narni.

Alla luce dell'estensione del rogo il direttore operazioni di spegnimento ha fatto intervenire due canadair che si sono alzati in volo per dare supporto alle squadre di terra. E che intorno alle 17 hanno effettuato gli ultimi sganci per favorire le operazioni di bonifica.

Dopo un paio d'ore di lotta contro le fiamme i vigili del fuoco sono riusciti ad arginare il fronte del fuoco, che ha distrutto venti ettari di vegetazione nell’area sud-est, verso Stifone di Narni. La situaizone è sotto controllo anche se il personale resta sul posto per tenere a bada gli ultimi focolai.