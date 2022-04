Arrone, in fiamme il tetto di una palazzina: Danni ingenti

ARRONE - Intervento in forze dei vigili del fuoco di Terni per un incendio che ha distrutto il tetto di una palazzina isolata in località Isola di Arrone. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.

L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando sono giunte sul luogo dell'incendio tre squadra dei vigili con quattro mezzi. Dopo quasi due ore di lotta contro le fiamme è stato necessario l'intervento di un'altra squadra della centrale in quanto, a causa dell'incendio, una parte del tetto è crollata.

Molto ingenti i danni causati dal rogo, sulla cui origine ora sono in corso serrate indagini.