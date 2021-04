Vaccinazioni, Orvieto va col turbo. Ecco la top ten dei comuni ternani più virtuosi A rilento le dosi per gli ultraottantenni, vaccinati anche 400 under trenta

Dal fondo della classifica ai primi posti: ora l'Umbria, che ha avuto una partenza lenta, sta invece vaccinando a ritmi sostenuti, con un 94 per cento di vaccini fatti rispetto a quelli consegnanti che la mette in ottima posizione rispetto a tutte le altre regioni italiane. E nella corsa ai vaccini, la provincia di Terni non resta indietro. La città che ha il risultato migliore è il distretto dell’orvietano: al 27 aprile, infatti, presenta la percentuale più alta dell’Umbria di vaccinati con prima e seconda dose, ovvero immunizzati al Covid-19, con il 12,4 per cento della popolazione residente a fronte di un dato regionale che si attesta al 10 per cento.

Niente male neppure per il distretto di Narni e Amelia, dove la percentuale degli immunizzati è pari all’11 per cento, mentre il distretto del ternano scende di poco sotto la media regionale con un 9,4 per cento. Guardando i dati delle singole città, ad avere la percentuale più alta di vaccinati prima e seconda dose è Castel Giorgio, con un 14 per cento, seguita da Castel Viscardo, Amelia e Orvieto che superano l’11 per cento e Avigliano Umbro, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Parrano e Polino che si attestano sulla media umbra del 10 per cento. Le altre città sono tutte sotto la media regionale, con “maglia nera” di immunizzati per Ferentillo e Montefranco che sono di poco sopra il 5 per cento della popolazione vaccinata con ciclo completo.

QUANTI CON PRIMA DOSE?

Molto più alte le percentuali di residenti che hanno ricevuto soltanto la prima dose di vaccino e che sono in attesa di completare il ciclo con la seconda dose. Anche in questo caso a battere tutti è il distretto dell’orvietano con il 27,5 per cento di vaccinati a fronte di una media regionale del 26. I distretti di Narni-Amelia e di Terni scendono invece al di sotto della media regionale rispettivamente con un 25,4 e 25,6.

QUALI LE FASCE DI ETÀ

La fascia d’età con il numero più alto di vaccinati prima e seconda dose è quella 80-89 anni, con 9.786 persone immunizzate e una percentuale regionale pari al 48 per cento. Meno numerosi gli over 90, che non arrivano ai 3mila per la provincia di Terni (sono l’11 per cento a livello regionale). Presenti nel conteggio dei vaccinati con prima e seconda dose anche le fasce 20-29 anni, con circa 400 persone e 30-39 anni con circa 900 cittadini.

QUANTI RINUNCIANO E CANCELLANO?

A fronte di un certo disorientamento a seguito della sospensione di Astrazeneca prima e di Johnson & Johnson poi, anche nella provincia ternana si sono registrati diversi “vaccino? No grazie”. A cancellare la prenotazione sono state infatti complessivamente 5.793 persone e a non rispettare l’appuntamento, seppur per ragioni diverse che i semplici numeri non sanno raccontare, sono state 8.275 cittadini.

A registrare un numero più elevato di defezioni sono stati Pfizer e Astrazeneca, con un numero di cancellazioni di appuntamenti pari a 2.800 e 2.500. Pochissime le rinunce per Moderna, 84, che rappresenta però il vaccino meno inoculato dell’Umbria (9 per cento per la prima dose a fronte di un 58 per cento di Pfizer e di un 32 per cento di Astrazeneca).



Per consentire un monitoraggio costante sull’andamento della campagna vaccinale da oggi la Regione Umbria ha “tagliato il nastro” della pagina https://coronavirus.regione.umbria.it/vaccini tramite la quale saranno mostrati i dati aggiornati di vaccini per comune, fascia d’età e tipo di vaccino.

