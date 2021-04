Terni, partito il nuovo centro vaccinale al Casagrande

Primo giorno di attività per il nuovo punto vaccinale unico territoriale di Terni, allestito dall'Usl Umbria 2 nella palestra dell'Istituto scolastico Casagrande di piazzale Bosco, a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Dieci i team del distretto impegnati nella campagna, che oggi vedrà la somministrazione di circa 300 dosi totali. L'obiettivo è di vaccinare nella struttura - che sarà aperta sette giorni su sette dalle 8.30 alle 19 - almeno 1.500 persone al giorno, con un'organizzazione in grado di poter arrivare fino a 2.000 dosi. Finora i tre team vaccinali dell'Azienda Usl Umbria 2 di Terni, operativi nella sede centrale di viale Bramante, hanno raggiunto la quota di 500 somministrazioni giornaliere. Domenica 25, in occasione del «Vaccine day» promosso dalla Regione Umbria, è prevista la vaccinazione di 1.200 cittadini nella stessa struttura, che sarà ufficialmente inaugurata alla presenza delle autorità. «Siamo nella fase cruciale della campagna di vaccinazione - afferma il direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino - e grazie all'ottimo lavoro di squadra e alla proficua collaborazione interistituzionale, con l'apertura del nuovo punto vaccinale territoriale della città di Terni, siamo pronti per compiere insieme questo passo in avanti decisivo per il ritorno alla normalità».

APPROFONDIMENTI DATAROOM In autobus o in treno: ecco dove sono andati i ternani durante il... IL CASO Anziana trasferita a Terni per una flebo, i familiari: «A cosa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA