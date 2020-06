Accademia di Belle Arti, arrivano dieci borse di studio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - L’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” per la prima volta offre un’opportunità alle matricole mettendo a disposizione dieci borse di studio. Un concorso per andare incontro a chi si iscrive al primo anno dei corsi di primo livello in Pittura, Scultura, Scenografia, Progettazione artistica per I’Impresa - Design, Fashion design che potrà essere rinnovato per il secondo e per il terzo anno (secondo i criteri espressi nel bando). Tra i requisiti per partecipare: essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore ed essere iscritti regolarmente all'esame di ammissione dell'Accademia.I candidati interessati a partecipare al bando, pubblicato su www.abaperugia.com, devono compilare il modulo di partecipazione scaricabile dal sito internet dell'Accademia e depositarlo presso la segreteria didattica (in piazza San Francesco al Prato, 5 Perugia) insieme alla domanda per la partecipazione alle prove di ammissione entro e non oltre venerdì 25 settembre 2020.