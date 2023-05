Mercoledì 3 Maggio 2023, 23:55

Quanti punti mancano, alla Ternana, per essere sicuramente salva? Domanda che sarebbe piaciuta a Luigi Pirandello. Lui, che scrisse "Uno, nessuno e centomila". Il centomila lo semplifichiamo e viene fuori che alla Ternana, per salvarsi, di punti ne possono mancare uno, nessuno, oppure da due a cinque. Dipende, infatti, da come si comportano le squadre dietro di lei in classifica. Intanto, partiamo dalla combinazione certa, in grado di consegnare ai colori rossoverdi il primo verdetto della loro stagione. La Ternana, infatti, battendo sabato il Sudtirol, salirebbe a 46 punti e potrebbe già ritrovarsi aritmeticamente salva con due partite di anticipo. Questo succederebbe se, contestualmente alla vittoria delle Fere, non dovesse vincere nessuna tra Brescia, Cittadella e Cosenza, oggi appaiate a 38. Ma può bastare persino che una sola di loro riesca a vincere. Anche un pareggio di queste tre infatti, porterebbe i rossoverdi (sempre se vittoriosi) a +7 punti dal quintultimo posto, quando mancherebbero poi solo due partite, con 6 punti in palio. A quel punto, si potrebbe davvero provare il colpaccio alla zona playoff, in due partite in cui tentare il tutto per tutto senza più paure e né patemi d'animo, confidando pure in qualche scontro diretto tra le squadre sopra e una possibile nuova penalizzazione in punti per la Reggina. Ad oggi, però, c'è prima da allontanare del tutto il remoto rischio di ritrovarsi invischiati nella zona playout. Atri passi falsi potrebbero, infatti, rendere questo rischio più concreto. Ad oggi, il quintultimo posto è 5 punti dietro, in quella quota 38 punti dove si trovano proprio Cittadella, Brescia e Cosenza. Con i veneti che ospitano un Benevento a caccia di punti per scongiurare la retrocessione diretta e tentare di arpionare quanto meno i playout, i lombardi che vanno sul difficile campo del lanciatissimo Parma e i calabresi che ospitano un Venezia in grandissimo spolvero. Proprio in virtù di questi impegni per nulla facili di queste tre, la Ternana è chiamata a provare a vincere con il Sudtirol. A quel punto, quei tre punti potrebbero bastare. Altrimenti, nel caso in cui i 5 punti di distanza dovessero restare invariati, ci sarebbero uno o due punti da dover cercare anche tra Como e l'ultima in casa con il Frosinone. Nella peggiore delle ipotesi, nel caso cioè che le tre squadre dietro dovessero tutte trovare i bersagli grossi nelle ultime tre partite, ci sarebbe bisogno di fare almeno 5 punti. Nella migliore delle ipotesi, invece, basterebbe addirittura fermarsi a 43, perdendo cioè le ultime tre partite, nel caso in cui due delle tre squadre oggi a 38 non riuscissero a fare più di 4 punti nelle prossime tre partite. Così come basterebbe un solo punto se almeno due di quelle tre stesse squadre facessero 5 punti. "Uno, nessuno, oppure da due a cinque". Lo vedremo. A imporre un'attenzione in più è anche la necessità di evitare eventuali arrivi al quintultimo posto a pari merito con una o più altre squadre. Con le avversarie più indietro in classifica, infatti, la Ternana sta meglio negli scontri diretti soltanto con il Cittadella per un gol in più e con il Cosenza in virtù di una migliore differenza reti generale. Con tutte le altre, invece, è messa peggio. Anche in caso di arrivi alla pari con più squadre, sono di più le combinazioni che la manderebbero ai playout, piuttosto che quelle che la salverebbero. Sarebbe meglio, dunque, fare questi punti.