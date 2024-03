«Una festa di compleanno a Milano e il ritorno a Perugia in poche ore». Il racconto del primo volo per la Lombardia

PERUGIA - A Milano in tre ore. Con andata e ritorno in giornata. Per turismo, affari e anche famiglia. È andato così il primo volo, attesissimo, da Perugia a Orio al Serio, che significa Bergamo ma praticamente Milano con le navette per il centro «che passano in continuazione». Lo racconta così il volo inaugurale della tratta che fa impennare l'aeroporto dell'Umbria Francesco Gatti. Avvocato, già presidente del Post e una moglie (e una famiglia) milanese. «Il volo è andato bene – dice al Messaggero – nonostante un piccolo ritardo all'andata. Quanti eravamo? L'aereo era pieno ben oltre la metà. E in poco più di un'ora siamo arrivati a Orio al serio. Da lì è stato facilissimo prendere la navetta che ci ha portato in centro in 50 minuti. Insomma, in meno di tre ore, eravamo a casa a rilassarci per andare a pranzo fuori con i parenti. Eh sì, perché io e mia moglie siamo partiti per festeggiare il compleanno di sua figlia. Pranzo al ristorante, affetto e sorrisi e la sera eravamo già a casa a Perugia». Praticamente una gita fuori porta, ma a 500 chilometri di distanza. «L'ho detto dall'inizio – insiste Gatti – questa è un'opportunità in più, che tra l'altro porta anche a un abbassamento dei prezzi del Frecciarossa, che come noto vanno a mercato. Quanto abbiamo pagato? Solo 78 euro andata e ritorno a persona. Con il Freccia ci avrei pagato solo l'andata».

Sul volo, tanti perugini, ma l'auspicio di Regione e Sase è che chiaramente l'appeal della nuova tratta operata da Aeroitalia porti tanti milanesi e lombardi in Umbria, ad approfittare di enogastronomia e città d'arte, in un progetto di incoming turistico che è la vera svolta dell'impegno del San Francesco. Ovviamente, però, per restare più di mezza giornata.

Che è quella che però, per esempio, è bastata alla delegazione della Regione in volo tra gli altri passeggeri. La presidente Donatella Tesei ha approfittato del viaggio inaugurale per incontrare l'amministratore delegato di Prelios e «fare un punto sulle fasi attuative del rilancio di Monteluce», per raggiungere – insieme all'assessore Enrico Melasecche - il presidente della Lombardia Attilio Fontana e l’assessore Claudia Terzi «per parlare del rafforzamento dei rapporti economici, turistici e culturali tra le nostre Regioni grazie all’Alta Velocità», per le visite alla Brembo («Azienda leader mondiale del settore dei freni che ha anche numerosi rapporti con le nostre aziende umbre d’eccellenza») e al Centro delle professioni, al Kilometro Rosso di Bergamo. Fino alla tappa nella sede bergamasca di Confindustria. «Pronti per tornare in Umbria in tempo per la sera», ha chiuso Tesei, raccontando una possibile giornata tipo di chi deve frequentare il cuore economico del Paese per affari.

Come sottolineato dall'amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Intrieri, infatti, «queste nuove destinazioni non solo rafforzano la connettività tra regioni chiave, favorendo la concorrenza sul mercato, ma offrono anche ai viaggiatori diverse opzioni di viaggio.

L'apertura di questi nuovi collegamenti aerei tra Perugia e Bergamo stimola l'economia locale, sia direttamente con Aeroitalia che nel più ampio settore del turismo». I voli per Orio al Serio sono previsti tutti i giorni dal lunedì al venerdì, mentre sabato e domenica si atterra direttamente a Milano Linate. Tratte a cui si aggiungono, per la stagione estiva, anche i voli sempre di Aeroitalia per Lamezia e Olbia (da giugno), ma anche Barcellona, Bucarest, Cracovia, Brindisi, Londra Heathrow e Londra Stansted, Tirana, Malta, Cagliari, Palermo, Catania, Rotterdam, Bruxelles e Lampedusa, operate da Ryanair, Hello Fly, Transavia e Wizz Air. Per un'estate da far volare.