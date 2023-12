Un Perugia a tutto Paz. Le foto della vittoria di Olbia

La chiave? La ripresa. Che il Perugia di Francesco Baldini fosse capace di giocare un tempo all’arrembaggio sull’ostico terreno di Olbia dove nella storia non aveva mai vinto (e mai giocato tra i pro), finanche di andare in vantaggio, lo si sapeva. Quella che mancava era la certezza di saperlo gestire, il vantaggio in questione, una volta assodata la scarsa capacità di mettere a segno il gol della sicurezza. E invece il Perugia non hai mai rischiato di subire il pari, gestendo in maniera impeccabile e scacciando così i fantasmi delle rimonte subite a Rimini e Pineto