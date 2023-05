San Gemini, un nuovo invaso contro la siccità

Sabato 13 Maggio 2023, 14:17







Terni - Un nuovo invaso nel Comune di San Gemini, in località Quadrelletto, verrà inaugurato il 21 giugno. Circa 6.000 metri cubi di stoccaggio che andrà a servire l'area errigua di San Gemini e Narni, finanziato con fondi ministeriali, già operativo con una modalità completamente nuova. «L’invaso ‘C’ viene gestito con un sistema di autocontrollo - ha detto il presidente del Consorzio di Bonifica Tevere Nera Massimo Manni - che ci permette di garantire in tempo reale le esigenze degli agricoltori e di avere il monitoraggio dei consumi». L’annuncio è stato dato a margine della conferenza di presentazione della settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, in programma dal 13 al 21 maggio, tesa ad evidenziare quanto sia importante l'attività dei Consorzi per la salvaguardia idrogeologica e all'irrigazione. «I nostri territori hanno sempre più necessità di essere manutentati e hanno sempre più necessità di acqua, elemento che purtroppo a causa dei cambiamenti climatici sta scarseggiando». Il tema della della settimana nazionale della bonifica è “Acqua, risorsa di vita e di coesione sociale”. «Sta a significare - ha spiegato la direttrice del Consorzio Carla Pagliari - quanto l'acqua sia elemento importante di collante sotto vari punti di vista, sotto l'aspetto potabile, irriguo, agricolo, turistico, ambientale. Senza acqua non c'è vita». Educare e formare sono le parole chiave per la salvaguardia dell’ambiente e per una corretta gestione dell’acqua. Per questo il Consorzio da 11 anni porta avanti nelle scuole il progetto “Sorella Acqua”, quest’anno dedicato al tema dei cambiamenti climatici. «Noi andiamo nelle scuole - ha aggiunto Pagliari - per far riflettere i più piccoli e anche i più grandi sull'importanza dell'elemento acqua, sull'utilizzo della stessa, sul suo risparmio. Bambini e ragazzi devono essere formati, non si può pretendere il rispetto dell'ambiente se non c'è comunque a monte una formazione specifica e un'attenzione particolare sin da quando si è piccoli». Sono circa 800 i bambini coinvolti che esporranno progetti, disegni e mappe concettuali in una mostra aperta al pubblico, dal 17 al 21 maggio, nella galleria del Cospea Village. Il 20 maggio al parco di viale Trento saranno premiate le classi che meglio hanno rappresentato il tema dei cambiamenti climatici nei loro elaborati. «Mai come quest’anno, alla luce di una campagna di sensibilizzazione sulla rilevanza dell’acqua e dei progetti che l’ente ha in atto - ha concluso il presidente Manni - la settimana della bonifica acquisisce un ruolo rilevante. Le attività, che coinvolgeranno grandi e piccoli, vogliono far conoscere il nostro territorio e riallacciare il rapporto concreto tra acqua e comunità». Concluderanno la settimana della bonifica la consueta passeggiata ecologica lungo le sponde del fiume Nera, da ponte Allende al ponte della ferrovia il 20 maggio dalle ore 9 e la tradizionale gommonata sul fiume per famiglie e bambini dai quattro anni il 21 maggio, sempre dalle ore 9.